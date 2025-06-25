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Film sahnesi gerçek oldu! İtalya’ya geldiklerini zanneden 3 kaçak, TIR’dan atlayıp kaçmaya çalıştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde TIR dorsesinden atlayıp kaçarken yakalanan Mısır uyruklu 3 kaçak göçmen, İtalya’ya gitmek üzere kişi başına 3 bin 500 Euro ödeme yaptıklarını söyledi. Kaçak göçmenlerin ifadelerinde, TIR’ın durduğu sırada İtalya’ya geldiklerini zannederek kaçmaya çalıştıklarını belirtirken, sürücü ise iddiaları reddetti.

Film sahnesi gerçek oldu! İtalya’ya geldiklerini zanneden 3 kaçak, TIR’dan atlayıp kaçmaya çalıştı

Karasu ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında belediyeye ait TIR garajına yanaşan bir TIR'ın dorsesindeki brandayı kesen 3 kişi araçtan atladı. Kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen, çevredekiler tarafından yakalanırken, polise bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve gümrük muhafaza ekipleri, TIR sürücüsü Salman S. ile birlikte 3 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

İTALYA’YA GİTMEK ÜZERE 3 BİN 500’ER EURO ÖDEME YAPMIŞLAR

Dorseden çıkan 3 kişinin, kişi başı 3 bin 500 Euro ödeyerek İtalya’ya gitmek üzere Suriye’nin Halep kentinden yola çıktıkları öğrenildi. Kaçak göçmenler, İstanbul üzerinden yasa dışı yollardan İtalya’ya ulaştırılacaklarını sanırken, Karasu’da bir TIR garajında yolculukları sona erdi.

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Sıcak hava nedeniyle dorse içinde havasız kalan göçmenlerin, Karasu’ya geldiklerinde İtalya sanarak atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Salman S. ise ifadesinde, dorse içindeki yolculardan haberi olmadığını ve yalnızca Tuzla’dan yük aldığını söyledi. Göçmenler ise İstanbul Şirinevler’de TIR'a bindiklerini iddia etti. Ekipler tarafından dorsede yapılan detaylı aramada başka bir kişiye rastlanmadı ve arama sonlandırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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BANKER BİLO FİLMİNİ HATIRLATTI

Karasu'da TIR dorsesinde inerek kaçmaya çalışan ve İtalya'ya geldiklerini zanneden 3 kaçak göçmenin hikayesi, 1980 yılında yayına giren Banker Bilo filmini hatırlattı. 1980 yılında Ertem Eğilmez tarafından çekilen İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerinde olduğu Türk filmi Banker Bilo'da, Almanya'ya gitmek için yola çıkan Türk işçiler "Münih'e geldik" sözleriyle İstanbul'da bırakılmışlardı.

(DHA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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İtalya Karasu göçmen göçmen kaçakçılığı
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