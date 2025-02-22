Film sahnesi gibi olay: Sokakta duran valizden şüphelendiler ihbar ettiler! Valiz fünye ile sokakta patlatıldı…

Aydın Efeler ilçesinin Kurtuluş Mahallesi, 2010 Sokak'ta terkedilmiş duran bir valiz şüphe uyandırdı. Günlerce öylece duran valiz vatandaşların radarına takıldı.

VALİZİ İHBAR ETTİLER

Bölgedeki vatandaşlar, kaldırımda terkedilmiş şüpheli bir valiz fark etti. Valizin uzun süre yerinde durduğunu gören çevre sakinleri, içeriği hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları için durumu yetkililere bildirmeye karar verdi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Vatandaşlar, herhangi bir tehlike arz etmemesi için valizi takip etmeyi sürdürdüler ancak, valizi alacak kimseyi görmediler.

POLİS VE BOMBA İMHA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Şüpheli valiz ihbarı üzerine, kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak olası bir tehlikenin önüne geçmeye çalıştı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, korumalı kıyafetlerini giyerek çantayı incelemeye başladı. İncelemelerin ardından, şüpheli çanta fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlatıldı.

ÇANTADAN KIYAFETLER ÇIKTI

Patlama sonrasında, çantanın içinden patlayıcı madde ya da tehlikeli bir malzeme yerine sadece kıyafetler çıktı. Bu durum, olayın başlangıçtaki endişeleri gidermiş olsa da, bölgedeki yetkililer olayı tamamen incelemeye devam etti.

Patlamanın ardından bölgeye gelen yetkililer, olayın nasıl geliştiğini ve valizin bırakılmasının arkasındaki nedeni araştırmaya başladılar.

(İHA)