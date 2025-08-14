HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 4 yaralı

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 4 yaralı

Kaza Cumayeri Esentepe köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bölgede ki traktörün römorkuna binerek bölgede ki bir başka fındık tarlasına gidildiği esnada, traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında römork fındıklığa devrildi. Kazada römork içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 fındık işçisi ambulanslarla Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık-Sen Genel Başkanı açıkladı...Sağlık-Sen Genel Başkanı açıkladı...
Osmaniye’de ormanlık alanda yangın çıktıOsmaniye’de ormanlık alanda yangın çıktı

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Ağzını fena bozdu

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!

UKOME, Martı TAG için kararını açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.