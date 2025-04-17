HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Fındık yandı, Karadenizli çiftçi veryansın etti: "Çok zor günlerdeyiz"

İçerik devam ediyor
Recep Demircan

Türkiye'de etkili olan don birçok tarım ürünün yanmasına yol açtı. Yanan ürünler arasında Karadenizli çiftçilerin temel geçim kaynağı olan fındık da yer alıyor. Karadenizli bir çiftçi yayınladığı videoda veryansın ederek "Bu sene borcu olana Allah'ım yardım etsin, sabır versin. Çok zor günlerdeyiz" dedi.

Türkiye'de son günlerde etkili olan soğuk hava birçok ilde dona neden olmuştu. Karadeniz, Ege, İç Anadolu dahil birçok bölgede ürünler don nedeniyle yandı.

TBMM HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan zirai don olaylarına ilişkin TBMM de harekete geçti. Zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

FINDIKLARI YANDI, VERYANSIN ETTİ: "BOŞ DÜNYA BE..."

Karadenizli bir çiftçinin yaşanan don olayları nedeniyle fındıklar yandı. Video kayda alıp paylaşan çiftçi "Bu sene borcu olana Allah'ım yardım etsin, sabır versin. Çok zor günlerdeyiz" diyerek veryansın etti.

444444 (1)

Çiftçi yayınladığı videoda şunları ifade etti:

"Bu sene fındık yanmış arkadaşlar. Bu sene borcu olana Allah'ım yardım etsin, sabır versin. Çok zor günlerdeyiz, fındıklar komple yanmış. Vay anasını vay, boş dünya be..."

5555555 (1)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayatını kaybeden polis memuru için tören Hayatını kaybeden polis memuru için tören
Putin ve Katar Emiri Al Sani Moskova'da bir araya geldiPutin ve Katar Emiri Al Sani Moskova'da bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
fındık Karadeniz don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Uzman isim açıkladı

Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Uzman isim açıkladı

Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi! 14 gün içinde öldürüyor...

Ülkede olağanüstü hal ilan edildi! 14 gün içinde öldürüyor...

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

İş insanı Zafer Murat Mermer'e ölüm tehdidi!

İş insanı Zafer Murat Mermer'e ölüm tehdidi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.