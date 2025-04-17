Fındık yandı, Karadenizli çiftçi veryansın etti: "Çok zor günlerdeyiz"

Türkiye'de son günlerde etkili olan soğuk hava birçok ilde dona neden olmuştu. Karadeniz, Ege, İç Anadolu dahil birçok bölgede ürünler don nedeniyle yandı.

TBMM HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan zirai don olaylarına ilişkin TBMM de harekete geçti. Zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

FINDIKLARI YANDI, VERYANSIN ETTİ: "BOŞ DÜNYA BE..."

Karadenizli bir çiftçinin yaşanan don olayları nedeniyle fındıklar yandı. Video kayda alıp paylaşan çiftçi "Bu sene borcu olana Allah'ım yardım etsin, sabır versin. Çok zor günlerdeyiz" diyerek veryansın etti.

Çiftçi yayınladığı videoda şunları ifade etti:

"Bu sene fındık yanmış arkadaşlar. Bu sene borcu olana Allah'ım yardım etsin, sabır versin. Çok zor günlerdeyiz, fındıklar komple yanmış. Vay anasını vay, boş dünya be..."