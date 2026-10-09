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Seslendirme sanatçısı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralandı! Kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi

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Bursa'da Doğancı Tüneli'nde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü seslendirme sanatçısı Ali Bilensir (52) feci şekilde hayatını kaybetti. Bilensir'in arkasında oturan oğlu C.B. (13) ise ağır şekilde yaralandı. Arkalarından başka motosikletle gelen Figen Bilensir (40) ise korkunç anlara şahit oldu. Acılı kadın sinir krizi geçirirken, ailenin motosiklet tutkunlarının katıldığı bir festivale gittiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Kaza, 17 Mayıs’ta saat 10.00 sıralarında Orhaneli yolu Doğancı Tüneli’nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Seslendirme sanatçısı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralandı! Kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi 1

BABA VEFAT ETTİ, OĞLU AĞIR YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan oğlu C.B. yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Seslendirme sanatçısı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralandı! Kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi 2

MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARMIŞ

Profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Seslendirme sanatçısı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralandı! Kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi 3

ACI HABERDEN SONRA ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Kazanın haber alınmasının ardından Orhaneli’deki etkinlik iptal edilirken, 2 çocuk babası Bilensir’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yıldırım ilçesi Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Seslendirme sanatçısı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralandı! Kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi 4

TAHLİYE EDİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Seslendirme sanatçısı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralandı! Kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi 5

KARŞI ŞERİDE GEÇİP ÇARPMIŞ

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Tüneldeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bilal Ç. idaresindeki otomobilin bir anda kendi şeridinden çıkıp karşı yönden gelen Ali Bilensir yönetimindeki motosiklete çarptığı, Bilensir ile oğlu C.B.’nin havaya savrulup yere düştüğü, motosikletin de tünelin duvarına çarptığı görüldü.

Seslendirme sanatçısı feci şekilde can verdi, oğlu ağır yaralandı! Kazayı gören eşi sinir krizi geçirdi 6

EŞİ KORKUNÇ KAZA SONRASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bilensir’in kendisi gibi motosiklet tutkunu olan eşi Figen Bilensir’in, diğer oğlu G.B. (15) ile birlikte arkadan gelirken kazayı görüp, durduğu ve sinir krizi geçirip, diğer sürücülerden yardım istediği anlar da görüntüye yansıdı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa motosiklet
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