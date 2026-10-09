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Bursa'da eski sevgili dehşeti! 'Eks olmuşum' diyerek savunma yapmadı... "'Herkesi öldüreceğim' dedi ve ateş açtı"

Bursa'da 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz, eski sevgili arasından başından vurularak öldürülmüştü. Halit Dertli isimli tutuklu sanık daha sonra intihara kalkıştı. Başarısız intihar girişimi sonrası yargılandığı duruşmada Dertli, "İki hafta önce büyük tansiyonum 6’ya, küçük tansiyonum 3’e düştü. Hastaneye kaldırıldım. 'Eks' olmuşum. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüm" diyerek yine savunma yapmadı.

Bursa'da eski sevgili dehşeti! 'Eks olmuşum' diyerek savunma yapmadı... "'Herkesi öldüreceğim' dedi ve ateş açtı"

Mart ayında Nilüfer ilçesindeki güzellik merkezine gelen Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in iş yerindeki herkesi dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. Tartışmanın ardından içeriden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi yaralı halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz öldü, 2 çocuk babası Halit Dertli ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 1

GÜZELLİK MERKEZİNDE DEHŞET SAÇTI

Emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in eski sevgili olup 1 yıl önce ayrıldığı öğrenildi. İddiaya göre; barışmak için eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, teklifinin reddedilmesi üzerine iş yerindeki müşteri ve çalışanları dışarı çıkarıp kapıyı kilitlediği belirtildi. Önce Karadeniz’e 2, sonra iş yerinin kapısına 7 kez ateş açan Dertli'nin, yine yaralı kadına yönelip 4 kurşun daha sıktığı ve ardından aynı silahı kendi başına dayayıp intihara kalkıştığı öne sürüldü. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dertli tutuklandı.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 2

Nagihan Karadeniz ile Halit Dertli’nin, güzellik merkezinin olduğu binaya son kez yaklaşık 2 saat arayla girdikleri ve olay sonrası yaşanan panik anları, iş merkezi girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra yaralıların sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 3

YARGILAMASINA DEVAM EDİLİYOR

Hakkında, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmak suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halit Dertli'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan Halit Dertli'nin, sol yanağının yine bandajlı olduğu görüldü.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 4

Mahkeme heyetinin savunma yapmasını istediği Halit Dertli, "Şu an savunma yapacak durumda değilim. Tansiyonum çıktı. Rahatsızım. Bugün hastanedeydim. 12.30'da cezaevine döndüm. Önümüzdeki celse savunmamı huzurunuzda yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 5

Mahkeme başkanının, önceki celse sağlık problemleri nedeniyle savunma yapmamasına müsaade ettiklerini, ancak kendisinin iyi niyeti suistimal yaptığını söylemesi üzerinde Dertli, "Davayı uzatmak gibi bir niyetim yok. Yaklaşık 2 hafta önce büyük tansiyonum 6'ya, küçük tansiyonum 3'e düştü. Hastaneye kaldırıldım. Eks olmuşum. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüm" diye konuştu.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 6

'HERKESİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK KAPIYA ATEŞ AÇTI'

Sanığın savunma yapmadığı duruşmada dinlenen Nagihan Karadeniz'in arkadaşı Fırat D., "Olay sırasında beni aradı ve 'O sapık geldi. Yardım et' dedi. İş yerlerimiz yakındı. Hemen iş yerine gittim. Vardığımda kapı kapalıydı. İçeride boğuşma sesi vardı. 'Seni öldüreceğim' sesini duydum ve silah sesi geldi. Bu sırada polisi aradım, ardından kapıyı çaldım. Sanık, 'Herkesi öldüreceğim' diyerek kapıya ateş açtı" diye konuştu.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 7

İlk silah sesi duyulduktan sonra Nagihan Karadeniz'in sesinin geldiğini belirten Demir, "Daha sonra birkaç kez daha silah sesi geldi. Ancak bu sefer Nagihan'ın sesi çıkmıyordu. Sanık sonra kapıya doğru ateş açtı" dedi.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 8

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının dinlenmesiyle devam eden duruşmayı ertelerken, Halit Dertli'nin tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Bursa da eski sevgili dehşeti! Eks olmuşum diyerek savunma yapmadı... " Herkesi öldüreceğim dedi ve ateş açtı" 9

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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