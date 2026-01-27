HABER

Finike’de hortumun verdiği hasar gündüz ortaya çıktı

Antalya’nın Finike ilçesinde hortumun verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Hortum sebebiyle yaklaşık 120 dönüm örtü altı alanda hasar meydana geldi.

Finike ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında etkili olan fırtına ve sağanak yağışın ardından Saklısu Mahallesi’nde denizde oluşan hortum domates, biber ve kabak yetiştirilen seraları adeta yerle bir etti. Enerji nakil hatlarının da kopmasına sebep olan hortum sebebiyle bölge karanlığa gömüldü. Seralarla birlikte sahile yakın bölgedeki 5 katlı bir binanın balkon korkuluk camlarının kırılmasına neden olan hortumun verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Demir seraları parçalayan ve 42 çiftçiye ait yaklaşık 120 dönümlük örtüaltı öretiim alanını adeta yerle bir eden hortum ürünleri de telef etti. Hortum Finike-Elmalı kara yolu üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, park halindeki traktör römorkunun hareket edip yerinden oynadığı ve ortalığın adeta toz duman olduğu anlar yer aldı.
Bölgede serası bulunan Ümmü Taylı, akşam pencereye çıktığında da güçlü bir ses duyduğunu belirterek, "Oğlumun yanına kaçacaktım fakat kaçamadım. Hortum evimin üzerinden geçip gitti. Daha sonra dışarı çıkıp seramdaki naylonlara baktım ve her şey dağılmıştı. Naylonların bir kısmını bahçemden, bir kısmını ise başka yerlerden topladım. Her yer darmadağınıktı, yapılacak pek bir şey yoktu. Ağlayarak seramdan çıktım, çünkü başka yapacak bir şeyim kalmamıştı" dedi.

