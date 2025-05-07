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Finlandiya’da savaş uçağı düştü

Finlandiye Hava Kuvvetleri’ne ait ‘F/A-18 Hornet’ tipi savaş uçağının ülkenin kuzeyinde düştüğü belirtildi.

Finlandiya’da savaş uçağı düştü

Finlandiya Savunma Kuvvetleri, ülkenin kuzeyindeki Rovaniemi havalimanının yakınlarında ‘F/A-18 Hornet’ tipi savaş uçağının düştüğünü bildirdi. Açıklamada, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu kaydedildi.

(DHA)

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uçak
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