Firari şahıslar polisin operasyonu ile yakalandı

07 Aralık 2025 tarihinde Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlüyken denetim kapsamında çalışmaya gönderilirken firar eden şahısları yakalamak için ekipler çalışma başlatıldı. Hakkında silahlı yağma suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. isimli şahıs ve hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. isimli şahıs farklı tarihlerde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Kaynak: İHA