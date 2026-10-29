Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde minik hastalara 29 Ekim sürprizi

Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çocuk Klinikleri ve Çocuk Acil Servisi’nde tedavi gören minik hastaları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen yönetim, minik hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, ailelerle de görüşülerek iyi dilekler paylaşıldı. Hastanede tedavi gören çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturan ziyaretle Cumhuriyet Bayramı coşkusu minik hastalarla birlikte yaşandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, çocukların en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu nice bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır