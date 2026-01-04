HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Fırın ışıkları neden genellikle sarı renkte olur?

Neredeyse tüm evlerde farklı farklı modelleri ile bulunan fırınlar, farklı marka ve modellerde türlü renklerde ve boyutlarda üretilmektedir. Mutfak eşyaların arasında olmazsa olmaz ürünlerden biri haline gelen fırınlar üzerinde yer alan yönlendirmeler ile kullanılması gereken ürünlerdir.

Fırın ışıkları neden genellikle sarı renkte olur?
Ferhan Petek

Mutfakların gözde ürünlerinden biri olan fırınlar üzerlerinde yer alan çeşitli işaretler ve sembollerle farklı yemek ve tatlıları pişirmek için kullanılırlar. Fırın üzerindeki işaretler ve anlamları fırını kullanırken doğru şekilde kullanmayı sağlar. Her fırında fırının boyutuna, markasına ve modeline bağlı olarak yerleri değişkenlik gösterebilse de genel olarak kullanılan semboller ve anlamlarından bazıları şunlardır:

  • Tek çizgi en üstte görünüyorsa bu üst ısıtma yapacağı anlamına gelir.
  • Tek bir çizgi en altta yer alıyorsa bu fırının alt ısıtma yapacağı anlamına gelmektedir.
  • Hem üstte hem altta çizgi varsa fırın üst ve alt ısıtmayı aynı anda yapacak demektir.
  • Yelpaze ya da pervane simgesi fırının fan destekli ısıtma yapacağı anlamına gelmektedir.
  • Düğmenin bir kısmında zikzak şeklinde bir çizim yer alıyorsa bu fırının ızgara programında çalışacağı anlamına gelmektedir.

Fırınlarda içi boş bir dairenin içinde bir fan simgesi ya da bir pervane simgesi ile birlikte alt çizgi de yer alabilmektedir. Bu işaret fırının ekonomik fanlı modunu temsil etmektedir. Bazı fırın modellerinde bu simge ECO yazılı ile ya da yaprak simgesi le de verilmektedir.

Bunlar dışında yeni nesil fırınlarda görülebilen bir simge de bulunmaktadır. Bu simge ortasında bir pervane simgesi olan bir yuvarlak ile gösterilebilmektedir. Eğer fırında bu simge varsa fırının 3D pişirme modu yapabileceği anlaşılmaktadır. Semboller arasında içi dolu dairenin içinde pervane simgesi varsa bu 4D sıcak hava modunun etkin hale getirileceğini ifade etmektedir.

Simgelerden biri de pervane üzerinde ya da çevresinde üzerinden damlayan su damlaları ya da bir kar tanesidir. Bu da fırının buz çözme programı anlamına gelmektedir. Eğer termometre simgesi varsa fırın bu programda ön ısıtma yapacak demektir.

Fırın ışıkları neden genellikle sarı renkte olur?

Fırınlar ile ilgili merak edilen konulardan biri de fırın ışıklarıdır. Fırın lambaları fırının içinde pişen yemekleri cam kapaktan rahat bir şekilde görebilmeyi ve yemeği takip edebilmeyi sağlamaktadır. Genel olarak fırın ışıkları sarı renkte olur. Bu durumun farklı nedenleri olabilmektedir. Bu durumun başat nedeni ise ısıya dayanıklı bir lamba olan ampul türünden kaynaklanmaktadır.

Mutfakların önemli aletlerinden bir olan fırınların içinde yer alan ampuller daha uzun ömürlü olması karşılığında daha az parlak ve daha sarı renkte olmaktadır. Fırınlarda kullanılan ışıkların başka renkleri de vardır. Örnek olarak fırınlardaki turuncu ışık kontrol panelini başlatma işleminin devreye girdiğini ifade eder. Yeşil ışıklar da ateşlemenin ve fanın başarılı bir şekilde etkin hale geldiğini gösterir. Ancak fırının markası ve modeli ışıkların renkleri değişkenlik gösterebilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te tramvayın çarptığı adam yaralandıGaziantep’te tramvayın çarptığı adam yaralandı
Devrilen otomobilde 1 kişi yaralandıDevrilen otomobilde 1 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.