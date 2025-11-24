HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fırıncıdan öğretmenlere ücretsiz simit jesti

Manisa’nın Demirci ilçesinde fırıncı Harun Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir jest yaparak öğretmenlere ücretsiz simit dağıttı.Demirci’nin Çamlıca Mahallesi’nde 25 yıldır fırıncılık yapan Harun Çınar, eşi Tuğba Çınar ile birlikte hazırladıkları simitleri gün boyunca öğretmenlere hediye etti.

Fırıncıdan öğretmenlere ücretsiz simit jesti

Manisa’nın Demirci ilçesinde fırıncı Harun Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir jest yaparak öğretmenlere ücretsiz simit dağıttı.

Demirci’nin Çamlıca Mahallesi’nde 25 yıldır fırıncılık yapan Harun Çınar, eşi Tuğba Çınar ile birlikte hazırladıkları simitleri gün boyunca öğretmenlere hediye etti. Fırına gelen öğretmenler simitlerini ücretsiz alırken, talep eden okullara da simitler bizzat ulaştırıldı.

Fırıncıdan öğretmenlere ücretsiz simit jesti 1

Fırıncı Harun Çınar’ın eşi Tuğba Çınar öğretmenlere verdikleri değeri vurgulayarak, "Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bizleri ve çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize özel olarak bugün fırınımızda ürettiğimiz simitleri ücretsiz yaptık. İsteyen öğretmenlerimizin okullarına kadar simitleri ulaştırıyoruz. Fırınımıza gelen öğretmenlerimiz ücretsiz olarak simitlerimizden alabiliyor. Öğretmenler bizim baş tacımız" dedi.

Fırıncıdan öğretmenlere ücretsiz simit jesti 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmışÇekyatın yanına gidince fark etti! Cesedi tuzlanıp halıya sarılmış
Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.