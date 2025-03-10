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Fırınlara Ramazan denetimi devam ediyor...

10.03.2025 16:45
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Nazilli Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda güvenliği ve hijyen konularına daha fazla önem vererek denetimlerini sıklaştırdı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetleyerek hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri yaptı. Denetimler sırasında ekmek ve pide üretiminde kullanılan malzemeler titizlikle incelenirken, gramaj eksikliği ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarılar yapıldı.

Fırınlara Ramazan denetimi devam ediyor...

Nazilli Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini artırdı.

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FİYATLAR, GRAMAJ EKSİKLİĞİ VE HİJYEN KURALLARI DENETLENİYOR

İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri; fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekmek ve pide üretiminde kullanılan malzemeler kontrol edilirken, gramaj eksikliği ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarılarda bulunuldu.

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"HALKIMIZIN SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞMASI İÇİN DENETİMLER YAPIYORUZ"

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile denetimlerimize devam ediyoruz. Fırınlar, marketler, kasaplar ve diğer işletmelerde denetim yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışan tüm ekibime ve halk sağlığının korunması kurallara riayet eden esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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VATANDAŞLAR DENETLEMELERİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Nazilli Belediyesi’nin denetimlerinden memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaşlar, bu tür çalışmaların artarak devam etmesi talebinde bulundu.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fırıncı Nazilli Ramazan ramazan ayı
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