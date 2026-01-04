Fırtına çok sert esecek! Marmara bölgesi başta olmak üzere 14 ile sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 4 Ocak 2026 Pazar günü, gece saatlerine kadar; Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına; Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

KAZA, ZEHİRLENME VE BİR TAKIM TEHLİKELERE KARŞI UYARDI

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.