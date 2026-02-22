HABER

Fırtına dev ağaçları kökünden söktü, o anlar kameraya yansıdı

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı’nda, 18 Şubat sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle iki ağaç devrildi. Ağaçların devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtına dev ağaçları kökünden söktü, o anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sırasında yol kenarında bulunan iki ağaç kısa aralıklarla devrildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde önce yağmurun başladığı, ardından şimşek çaktığı ve hemen sonrasında ağaçların peş peşe devrildiği görüldü.

Fırtına dev ağaçları kökünden söktü, o anlar kameraya yansıdı

Olayın ardından belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Ancak ağaçların devrilmesi sırasında zarar gören kaldırımın onarılmadığını belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, bozulan kaldırımların bir an önce yapılmasını isteyerek yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti.

Fırtına dev ağaçları kökünden söktü, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Adana
