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Fırtına, tozla karışık yağmur, sel... Muğla'da sert hava koşulları etkili oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 14:26
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Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da fırtına, sağanak ve toz taşınımı etkili oldu. 5 balıkçı teknesi suya gömüldü, ağaçlar devrildi, cadde, sokak ve araçların üstü çamur ile kaplandı.

Fırtına, tozla karışık yağmur, sel... Muğla'da sert hava koşulları etkili oldu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı. Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu.

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Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı. Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü. Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.

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FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan Ortakent, Bitez, Gümbet mahallerinde fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Zabıta ekipleri tarafından ağaçlar yoldan kaldırılırken, yol kenarlarına düşen dalların tehlike saçmaması için kaldırım kenarları şeritle kapatıldı. Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri de iptal edildi. Sahiller fırtına nedeniyle boş kalırken, kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Muğla Bodrum
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