HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski

Meteoroloji uyardı, ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak, bazı bölgelerde kuvvetli yağmur ve fırtına bekleniyor. Çığ riski bulunan bölgelere dikkat çekildi. Detaylar haberimizde...

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski 1

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski 3

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski 4

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski 6

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Fırtına ve sağanak tüm ülkeyi etkisi altına alıyor! İki büyük bölgede çığ riski 7

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Fırtına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.