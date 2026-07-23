Fırtınaya havada yakalandılar! Uçaktaki panik anları kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarıların ardından dün mega kentte şiddetli fırtına yaşandı. Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Fatih Laleli'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrilirken, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bir binanın çatısı çöktü, Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER ZORLUK YAŞADI

Küçükçekmece, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla kontrollü ilerlerken, yüksek katlı binaların üst katları gözden kayboldu. İhbarlar üzerine bölgelere itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin hasar tespit ve güvenlik önlemlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

İNSANLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Mega kentte vatandaşlar da fırtınanın yaşandığı sırada dışarıda bulunan yürümekte zorluk çekti.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI

Öte yandan İstanbul’un kuzeyinde etkili olan rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından uçaklar İstanbul Havalimanı’na sorunsuz şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

UÇAKTAKİ YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir uçağın içinden çekilen görüntüler ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Fırtına ve şiddetli rüzgara havada yakalanan uçaktaki yolcular büyük panik yaşadı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Vatandaşların çığlık çığlığa kaldığı duyuldu.