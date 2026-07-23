Vali değil mafya! Tuncay Sonel talimatla adam dövdürdü, en yakınındakinin serveti olay oldu

Gülistan Doku dosyası kapsamında gündeme gelen ve yıllar sonra tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ilişkin dosyada yer aldığı öne sürülen yazışmalar olay yarattı. Dosyaya göre Sonel'in, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren bir vatandaşın tespit edilmesi yönünde talimat verdiği, sonrasında ise söz konusu kişinin görevlendirdiği polis memuru tarafından darbedildiği ve gelişmelerin mesajlarla kendisine bildirildiği iddia edildi.

"İVEDİ LAZIM BU PİSLİK KİMSE KARDEŞ" MESAJI

İddiaya göre dosyada yer alan mesajlaşmalarda Tuncay Sonel'in eski polis Gökhan Ertok'a, kendisini sosyal medyada eleştiren bir vatandaş için, "İvedi lazım bu pislik kimse kardeş" ifadelerini kullandığı görüldü.

"EMİR ANLAŞILDI SAYIN VALİM"

Mesajlara göre Ertok ise bu talimata, "Emir anlaşıldı sayın valim" yanıtını verdi.

ÖNCE DARP ETTİ, SONRA FOTOĞRAFINI ÇEKİP VALİYE GÖNDERDİ

Dosyadaki iddialara göre Gökhan Ertok, söz konusu vatandaşın IP adresi ve ikamet bilgilerini tespit ettirdi. Ardından polislerle birlikte vatandaşın evine gidildiği, kişinin darbedildiği, ters kelepçeyle yere yatırılarak fotoğrafının çekildiği ve bu görüntülerin Sonel'e gönderildiği ileri sürüldü.

YATAK ODASINA DİNLEME CİHAZI BİLE YERLEŞTİRMİŞLER

İddialara göre daha sonra vatandaşın cep telefonunun kopyalandığı, evindeki kameraların izlenebildiği ve konuta dinleme cihazı yerleştirildiği bilgisi de mesajlaşmalarda yer aldı.

TV100'ün haberine göre Ertok'un "Şahsı dün gece mevcutlu tutup bu sabah savcılığa çıkardık, şahıs için nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol hükmüne varıldı. Cep telefonunu kopyaladık ön kamera arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de mutfak ve şahsın odasına [...] adet böcek tarafımızca yerleştirildi, bir süre tedbir amaçlı takip edeceğiz Sayın valim saygılar." dediği görüldü.

SONEL TEŞEKKÜR EDİP 20 BİN TL GÖNDERMİŞ

Mesaj kayıtlarında Sonel'in bu gelişmeler üzerine "Teşekkür ederim kardeşim" yanıtını verdiği, birkaç gün sonra ise koruma polisi aracılığıyla Ertok'a 20 bin TL gönderildiğinin öne sürüldüğü belirtildi.

ERSEL YILDIRIM'DAN GÜNDEM YARATACAK 'KORUMA AMİRİ' İDDİASI

Öte yandan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da TV100 ekranlarında yaptığı açıklamalarda, Tuncay Sonel'in Tunceli Valiliği dönemindeki koruma amiri hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Yıldırım, "Şükrü" isimli polis memurunun dönemin valisinin en yakınındaki isimlerden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ŞÜKRÜ DİYE BİR ADAM VAR, VALİNİN KORUMA AMİRİ"

"Şükrü diye bir adam var. Bu adam, vali beyin, o dönemki valinin koruma amiri. Yani bütün ailesinin, kendisinin, malının, mülkünün ve görevinin bekçisi."

Koruma amirlerinin devletin mahremiyetini korumakla görevli olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BU POLİS MEMURUNUN 12 ADET GAYRİMENKULÜ VAR"

"Ama bu mahrem adamlar, böyle pis işleri saklamak için değil, devletin sırlarını ve mahrem görüşmeleri saklamak için o görevde. Ama bu ikili, birbirlerine inanılmaz derecede bağlanmışlar. Bu adam polis memuru, 12 adet gayrimenkulü var."