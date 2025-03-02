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Fiyatı duyan isyan etti! Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' önerisi... "Hani 180 liraya doyuyorduk"

02.03.2025 10:10
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Dün Diyanet İşleri Başkanlığının kanalı Diyanet TV'de yapılan beslenme önerisi tartışmaları beraberinde getirdi. Programda, oruç tutanlara sahurda avokado yemeleri önerildi. Avokadonun fiyatını bilen, gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Fiyatı duyan isyan etti! Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' önerisi... "Hani 180 liraya doyuyorduk"

Ramazan ayının gelmesiyle özellikle besin fiyatları gündemde. Bu yılki fitre tutarının 180 TL olarak belirlendiğini duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Alo 190 Diyanet Fetva Hattı'nın asgari ücretli ya da emekli maaşı ile geçinen kişilere fitre verilebileceği yönünde görüş bildirmesi gündem olmuştu. Şimdi de Diyanet'e bağlı televizyon kanalında yapılan öneri tartışmaların fitilini ateşledi.

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"SAHURDA AVOKADO YİYİN"

Diyanet TV'de "Ramazan ayında nasıl beslenmeli" konusu değerlendirilirken vatandaşlara sahurda 'avokado' yemeleri önerildi.

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"HANİ 180 LİRAYLA DOYUYORDUK"

Avokadonun bir tanesi zincir marketlerde 50 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu rakam manavlarda ise 70 lirayı bulabiliyor. Avokado fiyatları Diyanet'in önerisiyle gündem olurken vatandaşlardan programa tepki geldi. Sözcü'de yer alan habere göre; Diyanet'in duyurduğu fitre tutarını hatırlatan vatandaşlar “Hani 180 lira ile doyuyorduk, 2 öğün için geçerliydi. Avokadonun tanesi ne kadar biliyor musun, kilosu değil tanesi diyorum” şeklinde mesajlar gönderdi.

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KURUYEMİŞ, BOL YEŞİLLİK, AVOKADO...

Diyanet TV'deki programın konuğunun, ramazan ayında sahur ve iftar menüler için tavsiyeleri şöyleydi:

“Özellikle sahurun kahvaltı şeklinde gitmesini arzu ediyoruz. Yumurtamız olsun, bir parça peynirimiz olsun. Severseniz avokado ekleyebilirsiniz. 2-3 ceviz, 7-8 zeytin, 7-8 badem, bol yeşillikle böyle bir sahur yapabilirsiniz. Veya tek öğün şeklinde beslenebilirsiniz. Ama sahura kalkmak fazilet olduğu için mutlaka kalkın istiyoruz. Kalktığınızda da bir kase yoğurt kaşıklayabilirsiniz, suyunuzu içip yatabilirsiniz. Orucu bir bardak suyla açıyoruz, bir tane hurma yiyip kan şekerimizi dengeliyoruz. Ardından çorba içiyoruz ve namaz arası veriyoruz. Protein ağırlıklı beslenirseniz kas kaybınızı da önlersiniz.” Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan fitre Sahur fetva Avokado diyanet
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