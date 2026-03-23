Fiyatını duyanlar inanamıyor! Ne bir bilgisayar ne de bir telefon: Sadece 650 adet üretilecek

Casio, S100X-JC1-U model numarasına sahip lüks hesap makinesi "The Special One"ı tanıttı. Casio imzalı hesap makinesinin fiyatını görenler bilgisayar sanıyor ancak o sadece geleneksel el işçiliğiyle tasarlanan ve dünya çapında sadece 650 adet üretilecek olan bir hesap makinesi...

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasında genellikle akıllı telefonlar veya bilgisayarlar için kullanılan "amiral gemisi" ve "sınırlı üretim" kavramları, bu kez hiç beklenmedik bir cihazla karşımıza çıktı: bir hesap makinesiyle.

CASIO'DAN BİLGİSAYAR FİYATINA HESAP MAKİNESİ

Notebookcheck.net'te yer alan habere göre Casio, S100X-JC1-U model numarasına sahip lüks hesap makinesi "The Special One"ı tanıttı. Hesap makinesi, lacivert rakamlara sahip yüksek kontrastlı bir ekranı, parlak siyah lake metal bir kasa ve kırmızı renk vurgularıyla birleştiriyor.

Casio dijital saatlerin özel sürümlerini düzenli olarak piyasaya sürse de bu durum hesap makineleri için oldukça nadir görülüyor.

GELENEKSEL EL İŞÇİLİĞİ KULLANILMIŞ

Casio, cihazın kasasını alüminyumdan üretiyor. Özel bir parlaklığa sahip siyah bir yüzey oluşturmak için kaplama, geleneksel bir Japon el sanatları tekniği kullanılarak elle cilalanıyor. Her bir tuş ve ön yüz kırmızı bir renkle çerçevelenirken, düğmelerin üzerinde altın rengi yazılar yer alıyor.

Casio'ya göre "The Special One"da kullanılan FSTN LCD ekran, çift kaplama sayesinde çoğu cep hesap makinesinden daha az yansıma yapıyor ve daha yüksek kontrast sunuyor.

Cihazın tuşları, birçok dizüstü bilgisayar klavyesinde bulunan makas mekanizmalı anahtarlarla (Scissor-switch) donatılmış durumda. Üç tuşa aynı anda basılmasını algılayan sistem, çok hızlı girişlerde hesap makinesinin aşırı yüklenmesini engelliyor.

PİL ÖMRÜ VE FİYATI

275 gram ağırlığında olan Casio S100X, günde 1 saatlik kullanımla 7 yıllık bir pil ömrü sağlaması beklenen bir adet CR2025 pil kullanıyor.

Casio S100X-JC1-U "The Special One", Japonya'da 99.000 yen (yaklaşık 630 dolar/yaklaşık 28 bin TL) fiyatla satışa sunuluyor. Hesap makinesi sadece 650 adet üretilecek.

Casio "The Special One"ın henüz olası bir küresel pazara çıkış durumu hakkında açıklama yapmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Microsoft duyurdu: Windows 11 kullanıcılarını sevindiren kararMicrosoft duyurdu: Windows 11 kullanıcılarını sevindiren karar
Trump'ın geri adımı İsrail'de şaşkınlık yarattı: "Açıklamaları şaşırtıcıydı" Trump'ın geri adımı İsrail'de şaşkınlık yarattı: "Açıklamaları şaşırtıcıydı"

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

