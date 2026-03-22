HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Flamingolar Van Gölü Havzası’na geri döndü

Van Gölü Havzası’nda baharın habercisi olan flamingolar, mart ayıyla birlikte yeniden görülmeye başladı.

Bölgede yalnızca flamingolar değil, farklı kuş türleri de yoğun şekilde gözlemleniyor. Ördek türleri ve sakarmekelerin sayısındaki artış, göl çevresindeki biyolojik hareketliliğin arttığını ortaya koyuyor. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi ve Doğa Gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, flamingoların bölgeye dönüş sürecinin başladığını belirterek, "Mart ayıyla birlikte flamingoları yeniden görmeye başladık. Bunun yanında ördekler ve sakarmekeler de yoğun olarak gözlemleniyor" dedi.
Flamingoların özellikle fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunduğunu ifade eden Önen, süper telefoto lensler ve profesyonel ekipmanlarla gölde oluşan manzaranın rahatlıkla görüntülenebildiğini söyledi.
Van Gölü Havzası’nda her yıl ilkbaharla birlikte artan kuş hareketliliği, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için önemli bir cazibe oluşturuyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.