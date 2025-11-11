HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Foça'da sel suları denizin rengini değiştirdi

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Foça ilçesinde birçok bölgede su taşkınları oldu, rögarlar ve dereler taşınca yollar adeta göle döndü. Derelerden ve caddelerden gelen sel suları denize karışırken, sahil boyunca denizin rengi kırmızıya döndü.

Foça'da sel suları denizin rengini değiştirdi

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısından sonra beklenen yağmur sabah saatlerinde kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı. Özellikle İzmir'in kuzeyinde şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra taşkınlara dönüştü. Rögarların ve derelerinde taşmasıyla Foça ilçesindeki cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Kent sakinleri, meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbir alamayan Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Foça da sel suları denizin rengini değiştirdi 1

"ARABAM DA SUYA KAPILDI"

Foça ilçesinde etkili olan sağanaktan sonra evini su basan Ufuk Çelik, "Sabah, yarım saatlik bir yağış oldu. Ardından sel gelmeye başladı. Derelerin ve menfezlerin küçük olması sorunu artırdı. Burada tarihi bir köprü var; o köprüyü pislikler tıkamış. Tıkanınca su şişiyor ve patlıyor. Yalnızca bizim bulunduğumuz Çamlık Sokak, denize 37 metre yakın olmasına rağmen, leğen gibi dolup taştı; adeta havuz gibi oldu. Bütün evlere su girdi. Şimdi kendi imkanlarımızla temizlemeye çalışıyoruz. Bu, son 20 gün içinde yaşadığımız ikinci olay. İlkinde su evin içine tamamen girmişti. Beyaz eşyalar, halılar, mobilyalar hepsi gitti. Arabam da suya kapıldı, denize doğru gidiyordu. Neyse ki yoldan geçemedi ve orada kaldı. Bu sefer arabayı kurtardım. Şimdi uğraşıyoruz, perişan haldeyiz. Bunları hep yaşıyoruz" dedi.

Foça da sel suları denizin rengini değiştirdi 2

"MEVCUT SİSTEM YETERSİZ KALIYOR"

Her yağmurda mazgalların tıkandığını ve yetersiz kaldığını belirten fırıncı Serkan Seran, "Biz kendi çabalarımızla mazgalları açmaya çalıştık ancak gücümüz yettiği kadarını yapabildik. Dükkanımızı su bastı; aynı şekilde diğer dükkanları ve evleri de su bastı. Bu durum nedeniyle çok fazla zararımız oldu. Geçen yağmurda da büyük zarar görmüştük. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama nereye kadar yetişebiliriz? Biz de bir yardım, bir çözüm bekliyoruz. Aradan çok zaman geçti, elbette belediyenin bunu hemen yapması mümkün değil ancak neden bir altyapı çalışması yapılmadan önlem alınmıyor? Yangınlarda ormancıların kestiği ağaçları tomruk halinde bırakmaları, sonrasında başlayan sert yağmurla derelerin tıkanmasına ve o suyun buralara gelmesine neden oldu. Bu durum da insanların mağduriyetine ve sıkıntı yaşamasına yol açtı. Büyük ihtimalle bu durumu öngörmüyorlar çünkü mevcut sistem yetersiz kalıyor. Çoğu insanın da söylediği gibi, daha önce bu kadar sert bir yağmur beklenmiyordu ve bu kadar şiddetli yağışın ilk defa yaşandığı söyleniyor. Bu sene çok fazla yağmur yağdı ve bu yüzden büyük sıkıntılar yaşandı. Umarım bir daha aynı sorunları yaşamayız" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama: "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin"Erdoğan'dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama: "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin"
Pakistan'da mahkeme binası önünde patlama!Pakistan'da mahkeme binası önünde patlama!

Anahtar Kelimeler:
İzmir Foça
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.