Fon soruşturmasında 25 kişi geri ödeme yaptı! Miktar yaklaşık 13 milyar lira

Türkiye gündeminin en önemli başlıklarından olan fon soruşturmasıyla ilgili olarak her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün, Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklanmıştı. Ayrıca SPK, Tera ve Pusula Portföy'ün faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında bugün de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler arasında yer alan Kandemir'in ise işlemleri emniyette sürüyor.

25 KİŞİ YAKLAŞIK 13 MİLYAR LİRA GERİ ÖDEME YAPTI

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme de geri ödeme konusunda yaşandı. Fon soruşturması çerçevesinde 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır