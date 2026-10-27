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Fon soruşturmasında 25 kişi geri ödeme yaptı! Miktar yaklaşık 13 milyar lira

Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda isim tutuklanırken, yeni tutuklama haberleri de art arda geliyor. Ayrıca, 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenildi.

Fon soruşturmasında 25 kişi geri ödeme yaptı! Miktar yaklaşık 13 milyar lira

Türkiye gündeminin en önemli başlıklarından olan fon soruşturmasıyla ilgili olarak her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün, Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklanmıştı. Ayrıca SPK, Tera ve Pusula Portföy'ün faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

Fon soruşturmasında 25 kişi geri ödeme yaptı! Miktar yaklaşık 13 milyar lira 1

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında bugün de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Fon soruşturmasında 25 kişi geri ödeme yaptı! Miktar yaklaşık 13 milyar lira 2

Şüpheliler Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler arasında yer alan Kandemir'in ise işlemleri emniyette sürüyor.

Fon soruşturmasında 25 kişi geri ödeme yaptı! Miktar yaklaşık 13 milyar lira 3

25 KİŞİ YAKLAŞIK 13 MİLYAR LİRA GERİ ÖDEME YAPTI

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme de geri ödeme konusunda yaşandı. Fon soruşturması çerçevesinde 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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