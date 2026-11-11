Fon soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında eski Takasbank Genel Müdürü de var: 3 isim daha tutuklandı

Türkiye'nin ana gündem başlıklarından biri olan fon soruşturmasında her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.



eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı

3 İSMİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı hakkında tutuklama talep edilmişti.

ARALARINDA ESKİ TAKASBANK GENEL MÜDÜRÜ DE VAR! FON SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA DAHA

Soruşturma kapsamında, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı tutuklandı.

4 İSİM İÇİN DE 'EV HAPSİ'

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Ayhan Yazkan 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.