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İran tehdidi ABD'yi korkuttu! Bakanı evinden askeri üsse taşıdılar

ABD basınında yer alan bir haber kısa sürede gündem oldu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran tehdidi nedeniyle güvenliğini artırmak amacıyla evinden bir askeri üsse taşındığı belirtildi.

İran tehdidi ABD'yi korkuttu! Bakanı evinden askeri üsse taşıdılar

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, İran'dan gelen tehditler nedeniyle başkent Washington'daki evinden bir askeri üsse taşındığı öne sürüldü.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ"

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer son haftalarda kısmen Bessent'e yönelik tehditlere ilişkin istihbaratlara dayanarak, "İran'ın mevcut ve eski ABD'li yetkililere karşı yürüttüğü komploların yeni bir aşamaya geçtiği" sonucuna vardı.

İran tehdidi ABD yi korkuttu! Bakanı evinden askeri üsse taşıdılar 1

ASKERİ ÜSSE YERLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine Bessent, bir süredir yaşadığı başkent Washington'daki evinden ayrılarak askeri üsse yerleşti.

Konuya ilişkin konuşan ABD'li yetkili, Bessent'e yönelik tehdidin ciddiyetine ilişkin bilgi vermezken, İran'ın ABD ve denizaşırı ülkelere yönelik saldırı kabiliyetinin sınırlı olduğunu söyledi.

"KARARLILIK DEVAM EDECEK"

ABD Hazine Bakanlığından bir sözcü, New York Times'a yaptığı açıklamada, Bessent'in "İran rejiminin tehditlerinden yılmayacağını", İran ekonomisine baskı uygulamaya yönelik kampanyayı yürütme konusundaki kararlılığının devam ettiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Öte yandan son dönemde İran tehditleri iddialarıyla Donald Trump yönetiminden başka yetkililer de güvenlik nedeniyle evlerinden taşınmıştı.

Bu isimler arasında Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine gelen Stephen Miller ve eski Adalet Bakanı Pam Bondi de yer alıyordu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bakan İran abd
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