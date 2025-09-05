Football Manager 26 için geri sayım: Sistem gereksinimleri ortaya çıktı, maç günü ilk bakış videosu yayınlandı!

Football Manager serisi, birçok futbol tutkununun adeta vazgeçilmezi! Basitçe anlatmak gerekirse detaylı bir menajerlik simülasyonu olan oyun hakkında oyuncuların en çok merak ettiği konulardan biri ise FM 26 sistem gereksinimleri oluyor. Football Manager 26 sistem gereksinimleri ise sonunda ortaya çıktı. Minimum ve önerilen gereksinimler dikkat çekerken, Football Manager 26 “Maç Günü İlk Bakış” videosu da yayınlandı. İşte detaylar...

İŞTE FOOTBALL MANAGER 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Football Manager 26'nın sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Football Manager Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Football Manager 26 sistem gereksinimleri şöyle sıralanıyor:

Football Manager 26 minimum sistem gereksinimleri (Windows)

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (with updates 22H2), Windows 11 (with updates 23H2)

İşlemci: Masaüstü: Intel Core i3-530 ya da AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M ya da AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon R9 380 ya da Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M ya da AMD Radeon R9 M375 ya da Intel HD 530 512MiB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Football Manager 26 önerilen sistem gereksinimleri (Windows)

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 11 – with updates (23H2)

İşlemci: Masaüstü: Intel Core i5-9600 ya da AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 ya da AMD Ryzen 7 3750H

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ya da AMD Radeon RX 6600M

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Football Manager 26 minimum sistem gereksinimleri (MacOS)

İşletim Sistemi: 11 Big Sur, 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma, 15 Sequoia - with updates

İşlemci: Apple M1 ya da Intel Core M

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: Apple M1 or NVIDIA GeForce GT 750M ya da Intel HD Graphics 5000 ya da AMD FirePro D300 Laptop: Apple M1 or NVIDIA GeForce GT 750M or Intel HD Graphics 5000

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Football Manager 26 önerilen sistem gereksinimleri (MacOS)

İşletim Sistemi: 13 Ventura, 14 Sonoma, 15 Sequoia – with updates

İşlemci: Apple M1

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: 1GiB VRAM, Apple M1

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

FM 26 MAÇ GÜNÜ İLK BAKIŞ VİDEOSU ÇIKTI

Öte yandan, Football Manager 26 için "Maç Günü İlk Bakış" videosu da resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, "Yeni temeller üzerine kuruldu. Futbol hikâyeciliğinin evrimleştiği yer." ifadeleri yer aldı.

Yeni temeller üzerine kuruldu.

Futbol hikâyeciliğinin evrimleştiği yer.#FM26 Maç Günü İlk Bakış 🎬 pic.twitter.com/f8KcZ7v2qP — Football Manager TUR (@FMTurkiye) September 4, 2025

Sports Interactive ve SEGA destekli yapımın yayınlanan maç günü ilk bakış videosunda gerçek oyun görüntüleri yer aldı. Görüntülerde akıcı grafikler, detaylı oyuncu temsilleri ve stadyum atmosferi dikkat çekiyor. Ancak her ne kadar videoda gerçek oyun görüntüleri yer alsa da bu görüntülerin “nihai” olmadığı vurgulandı.