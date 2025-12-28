Formula 1 dünyanın en popüler motorlu taşıt yarışları arasında yer alır. Birçok maddi parametre ve izlenme sayılarına bakıldığında ise zirvede olduğu söylenebilir. Formula 1 teknolojik ve sportif keskinliğin birleşimidir. Sporcular araçlarıyla birlikte anılır. Formula 1 pilotları, lastiklerin optimum sıcaklık aralığında performans göstermesi için eğitim alırlar. Araç özellikleri saniyelik farklar yaratabilir. Saniyelik farklar da yarışların ve sezonun kazananını belirleyebilir.

Formula 1 yarışlarını ilgi çekici hale getiren başlık ise "değişkenlerdir". Formula 1 en becerikli pilotun en hızlı araca sahip olmasından ibaret değildir. Doğru planlama, güncel strateji, pistlere ve hava şartlarına uyum, rakip analizi, takım planı ve risk/fayda analizinde alınan kararlar gibi kritik aşamalardan oluşur. Yarışlar farklı pistlerde ve mevsim şartlarında gerçekleştirilir. Her Grand Prix ve hatta her GP turu özneldir. Yarış lastikleri de tüm denklemlerin kalbinde yer alır.

Formula 1 lastikleri nasıl seçilir?

Formula 1 kuralları ve uygulanması FIA tarafından sağlanmaktadır. FIA birçok spor federasyonundan farklı bir mekanizmaya sahiptir. Yarışların doğrudan içerisinden yer alır. Kurallar güvenlik önlemlerini içerir. Bu sebeple kısıtlamalar podyuma çıkılmasına engel olabilecek cezalar içerir. Formula 1'de kural sınırlamasının sertliği ve adaletin sağlanmasında lastikler önemlidir.

F1 lastikleri FIA kararınca sadece PIRELLI firması tarafından üretilmektedir. Her yarıştan önce lastikler takımlara farklı ölçütlerde gönderilir. Lastik standartlarının FIA tarafından belirlenmesi takımların özgün teknolojiyle ve risk yönetimiyle hareket etmesini engeller. Takımlar herkese eşit olarak sunulan lastiklerden maksimum verim almayı hedefler. Lastiklerin verimliliğinde ana etken ısıdır. Sıcak lastikler aracın hızını doğrudan etkiler. Lastikler bu sebeple ısıtılır.

Formula 1 araçlarının lastikleri takılmadan önce neden ısıtılır?

Formula 1 lastikleri klasik araç lastiklerinden farklıdır. Dizayn ve materyal olarak aracın yola tutunmasını arttır. Aşırı yumuşak kauçuk karışımından yapılır. Bu karışım lastiğin yüksek ısıda aracın zeminle neredeyse birleşerek "kayma" hissiyatı verir. Kritik kısmı ise ideal bir orana sahip olmasıdır.

Optimum aralık 90-110 derece arasıdır. Lastiklerin fazla ısınması fiziksel yapısını etkiler. Kauçuk malzemenin hızla aşınmasına sebep olur. FIA her yarışta en az bir kez lastik değişimini zorunlu kılmaktadır.

Lastik değişimi süre kaybettiren bir süreçtir. Ayrıca ideal sıcaklık yarış sırasında sağlanır. Lastiklerin soğuk kalması ise aracın maksimum hıza ulaşmasını engeller. Pilotlar için lastik soğukluğu direksiyon hakimiyetini engeller. Viraj ve şikanlarda dahi performans düşmesine sebep olur. Sürücünün tepki süresini düşürerek çıkış ve manevralarda geride kalmasına yol açabilir. Lastiklerin ısıtılması fizikteki sürtünmenin optimal verimde kullanılmasıdır. Ancak oldukça hassas bir dengeye sahiptir.

Yarış sırasında 90-120 dereceye ulaşılması gerekir. Bu lastiklerin takılma sırasında 70-80 derece arasında tutulması anlamına gelir. Az-çok dengesi pilotun stratejisini belirler. Pit ekibinin diğer takımların pit ekiplerinden daha başarılı bir aralığı yakalaması gerekir. Eşik değeri belirleyen en önemli husus ise pistlerin ve yarış şartlarının sürekli değişmesidir. Lastik ısısı belirli bir aralıkta "o anki şartlara" uygun belirlenmelidir.