HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fotoğraf çekmek için çıkmışlardı! Alanya Kalesi'nde mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde doğa fotoğrafı çekmek için çıktıkları Alanya Kalesi'ndeki kayalık alanda mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi, AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf çekmek için çıkmışlardı! Alanya Kalesi'nde mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Doğa fotoğrafı çekmek amacıyla Alanya Kalesi'ne çıkan 3 üniversite öğrencisi, yolu kaybedip sarp kayalık alanda mahsur kaldı.

Havanın kararması üzerine bulundukları bölgeden inemeyen öğrenciler, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu öğrencilere kayalık bölgede ulaşıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak aşağıya indirildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi! Dağcıların yeni gözdesi olduTürkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi! Dağcıların yeni gözdesi oldu
Ağır engelli kızına hem babalık hem annelik yapıyorAğır engelli kızına hem babalık hem annelik yapıyor

Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya alanya kalesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

Bina ateş topuna döndü! OGM'ye ait lojmanda alevler yükseliyor

Bina ateş topuna döndü! OGM'ye ait lojmanda alevler yükseliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.