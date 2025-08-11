Fotoğraf çekmek için çıkmışlardı! Alanya Kalesi'nde mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Doğa fotoğrafı çekmek amacıyla Alanya Kalesi'ne çıkan 3 üniversite öğrencisi, yolu kaybedip sarp kayalık alanda mahsur kaldı.
Havanın kararması üzerine bulundukları bölgeden inemeyen öğrenciler, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu öğrencilere kayalık bölgede ulaşıldı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak aşağıya indirildi.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum