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  4. Fotoğraflar bugün çekildi! Onlara kış gelmedi... Sahile akın ettiler

Fotoğraflar bugün çekildi! Onlara kış gelmedi... Sahile akın ettiler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2025 15:25
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Türkiye'nin bir tarafı soğuk havanın etkisinde yaşarken Antalya'dan yine farklı görüntüler geldi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahillere akın etti. Bazı yerlerde oturacak yer kalmazken sahildekilerin kimi denize girdi, kimi piknik yaptı.

Fotoğraflar bugün çekildi! Onlara kış gelmedi... Sahile akın ettiler

Antalya'da vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşli havanın keyfini yaşadı. Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da şubat ayının ortasında güneşli günü fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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EN YÜKSEK 18 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hissedilen en yüksek sıcaklık 18, en düşük 13 derece ölçüldü. Nem oranı ise gün ortasında yüzde 48 seviyelerinde seyretti. Şubat ayının ortasında yaşanan sıcak hava, sahilde hareketliliği artırdı.

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DENİZE GİRDİLER

Bazı aileler piknik yaparak vakit geçirirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynayarak eğlendi. Bazıları ise köpekleriyle sahilde yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ve turistler de denize girdi.

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Sahil bandında bisiklet süren çocuklar ve deniz kenarında vakit geçirenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Güneş sahil
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