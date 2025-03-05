Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi"

ABD Başkanı Trump'ın dünyayı sarsan açıklamalarının ardından Avrupa liderleri Londra'da toplanmış ve Rusya'ya karşı daha güçlü bir savunma planı yapma kararı almışlardı. Toplantıda Avrupa'nın acil olarak yeniden silahlanması vurgusu yapılmıştı. Zelenskiy'e desteğini kesen ABD'ye karşı Avrupa ülkeleri peş peşe açıklamalar yapmıştı.

MACRON'DAN NÜKLEER SİLAH VURGUSU

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD ile Rusya arasında sıkışan Avrupa’nın durumunu değerlendirdi. Avrupa'nın geleceğinin Moskova'da veya Washington'da kararlaştırılamayacağını belirten Macron, "Müstakbel Alman Şansölyesinin tarihi çağrısına yanıt olarak, Fransa’nın nükleer caydırıcılığıyla Avrupa kıtasındaki müttefiklerini koruma konusundaki stratejik tartışmayı başlatmaya karar verdim. Fransa’nın nükleer silahlarının tüm Avrupa Birliği’ni korumak için kullanılması konusunda görüşmelere başlayacağım. Yarın Brüksel’de, 27 devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek olağanüstü zirvede önemli adımlar atacağız. Bugünün Rusya’sının yalnızca Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir? Rusya, 2030 yılına kadar 3 milyon asker seferber etmeyi ve 4 bin tank üretmeyi planlıyor. Yanı başımızdaki bu tehlikeye seyirci kalamayız. Ukraynalıların direnmesine yardımcı olmaya devam etmeliyiz." dedi.

AVRUPA ORDU KOMUTANLARI İLE TOPLANACAKLAR

Macron ayrıca, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır