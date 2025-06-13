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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in İran'a saldırılarını böyle değerlendirdi: "Kendini savunma hakkı, destekliyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılara açık destek vererek, Tel Aviv'in "kendini savunma hakkı" olduğunu savundu. Macron, "Fransa, İsrail’in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkını teyit etmektedir” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in İran'a saldırılarını böyle değerlendirdi: "Kendini savunma hakkı, destekliyoruz"
Mustafa Fidan

İsrail’in İran’daki nükleer tesisleri hedef alan hava saldırılarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tel Aviv yönetimine açık destek verdi. Yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerini kınayan Macron, İsrail’in bu saldırılarla kendini savunduğunu ve bunu yapma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Macron’un açıklamasında, “Fransa, İsrail’in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkını teyit etmektedir” ifadeleri dikkat çekti. Bu söylem, Paris yönetiminin İsrail’in İran topraklarına düzenlediği saldırılara adeta onay verdiği şeklinde yorumlandı.

Sabah saatlerinde Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıran Macron, bölgede görev yapan Fransız askerî ve diplomatik misyonlarının korunması için her türlü tedbirin alınacağını açıkladı. Ayrıca Fransa topraklarında da güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

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“TARAFLARI GERİLİMİ DÜŞÜRMEYE DAVET EDİYORUM"

“Tüm tarafları azami itidale ve gerilimi düşürmeye davet ediyorum.” diyen Macron, gerilimin bölgesel istikrara tehdit oluşturduğunu söylese de, açıklamalarında ağırlığı İran’ın nükleer programına karşı eleştirilerine ve İsrail’in “meşru müdafaa” hakkına verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, gelişmelerin ardından Suudi Arabistan, Ürdün, BAE, Katar, Almanya, İngiltere ve ABD liderleriyle telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Fransa’nın bölgesel tansiyonu düşürmeye hazır olduğunu belirten Macron, “Rehberimiz barış ve bölgesel güvenlik ilkesi olmaya devam etmelidir” dedi.

"İSRAİL’İN KENDİNİ SAVUNMA VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA HAKKINI DESTEKLİYORUZ"

Macron'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Fransa, İran’ın devam eden nükleer programını defalarca kınamış ve buna karşılık olarak tüm uygun diplomatik önlemleri almıştır. Bu bağlamda Fransa, İsrail’in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkını bir kez daha teyit etmektedir.

Bölgenin tamamının istikrarını tehlikeye atmamak için, tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi düşürmeye çağırıyorum.
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"ULUSAL SAVUNMA VE GÜVENLİK KONSEYİ’Nİ TOPLADIM"

İsrail’in İran’a ve nükleer programına yönelik saldırılarının ardından bu sabah Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi’ni topladım. Bölgedeki vatandaşlarımızı ile diplomatik ve askeri misyonlarımızı korumak için gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Milli topraklarımızın ve vatandaşlarımızın korunmasını sağlamak için de tüm tedbirler uygulanacaktır.

Fransa, Yakın ve Orta Doğu’da gerilimin azaltılması için tüm ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazırdır.

Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, Katar Emiri, Almanya Şansölyesi, İngiltere Başbakanı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüştüm.

Bölgede herkes için barış ve güvenlik temel ilkemiz olmaya devam etmelidir.”

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İsrail Emmanuel Macron
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