Fransa’da binlerce kişi sokağa döküldü: Sloganlarla yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, polis ve jandarmaların silah kullanma yetkilerine ilişkin yeni düzenlemeye karşı sokağa çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, buradan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Göstericiler yürüyüş sırasında polis şiddetine ve düzenlemeye tepki gösteren sloganlar attı.

Kortejde, "Öldürme iznine hayır" ve "Polis dokunulmazlığına hayır" gibi sloganların yanı sıra hükümete yönelik protesto sloganları da duyuldu.

Gösterinin merkezindeki yasa tasarısı, polis ve jandarmaların silah kullanma yetkilerini yeniden düzenlemeyi öngörüyor.

Fransa Ulusal Meclisi'nde 7 Temmuz'da kabul edilen metnin, yasama sürecinin devamında Senato tarafından incelenmesi bekleniyor.

PROTESTOLAR PARİS'LE SINIRLI KALMADI

Düzenlemeye karşı protestolar Paris'in yanı sıra Marsilya, Lyon, Lille, Rennes, Caen, Lorient, Carcassonne ve Annecy gibi kentlerde de gerçekleştirildi. Paris'teki yürüyüşe Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Birliği ve Sulh Hakimleri Sendikası gibi kuruluşların yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi.

Polis ve jandarmaların silah kullanımına ilişkin düzenlemeye karşı Ulusal Meclis'in internet sitesinde başlatılan bir dilekçeye yaklaşık 730 bin imza toplandığı belirtildi. Dilekçenin daha sonra Ulusal Meclis'in ilgili Hukuk Komisyonu'nun milletvekillerine sunulduğu aktarıldı.

Gösteriler öncesinde İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in güvenlik güçlerinden eylemler sırasında "özel dikkat" göstermelerini istediği belirtildi. Aralarında Sosyalist Parti ve diğer partilerin de yer aldığı siyasi oluşumların yanı sıra yaklaşık 150 kuruluşun, düzenlemeye karşı yayımlanan ortak çağrıya destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır