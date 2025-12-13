HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa'da çiftçilerin eylemi ülkenin güneyinde yayılıyor

Fransa'da bu hafta yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın uyutulmasına karşı çıkan çiftçilerin başlattığı eylemler, ülkenin güney bölgelerinde yaklaşık 10 farklı noktaya genişledi.

Fransa'da çiftçilerin eylemi ülkenin güneyinde yayılıyor

Fransız çiftçiler, "sığır çiçeği" olarak da bilinen Nodüler Ekzantemi Hastalığı tespit edilen büyükbaş hayvanların uyutulmasına yönelik kuralların değiştirilmesini istiyor.

Mevcut kurallara göre, hasta olduğu tespit edilen büyükbaş hayvanın yer aldığı sürünün tamamı uyutulmalı. Çiftçiler ise yalnızca hasta olduğu tespit edilen hayvanların uyutulmasını talep ediyor.

Ariege vilayetine bağlı Bordes-sur-Arize köyündeki 200 büyükbaş hayvanın uyutulmasına karşı bu hafta başlayan çiftçi eylemleri güneyde devam ediyor.

Otoyolları işleten Vinci Otoyolları Grubu'nun internet sitesindeki bilgilere göre, Toulouse ve Tarbes kentleri arasında A64 otoyolunda eylem düzenleniyor.

A64 otoyolu trafiğine dair bilgi veren ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Autoroute A64" hesabından yapılan açıklamada, çiftçi eylemlerinin bazı bölgelerde araç trafiğini imkansız hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Vinci Otoyolları'nın güvenlik güçleri ile yolun üzerindeki yayaların emniyetini sağlayabilmek için seferber olduğu aktarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel makamlar çiftçilerin ülkede yaklaşık 10 farklı noktada eylem yaptığını açıkladı.

Coordination Rurale adlı çiftçi sendikasının çağrısıyla onlarca çiftçi, traktörleriyle Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard'ın Pontarlier kentindeki eski ofisinin önünde protesto etti. Çiftçiler, ofisin önünde mangal yaktı.

Pyrenees-Atlantiques Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lescar kentinde de çiftçiler, otoyolun üzerinde saman balyalarını ateşe verdi ve bariyerlere zarar vermeye çalıştı. Olay yerinde 2 polis hafif yaralandı.

Bakan Genevard, ICI Occitanie radyosuna yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda yaklaşık 1 milyon hayvana Nodüler Ekzantemi Hastalığı'na karşı aşı yapılacağını duyurdu.

Bordes-sur-Arize'de bir çiftlikte, hafta başında büyükbaş bir hayvanda Nodüler Ekzantemi Hastalığı tespit edilmişti.

Hasta hayvanın bulunduğu sürüdeki yaklaşık 200 büyükbaşın uyutulmasına karar verilmişti.

Bu karara karşı çıkan yüzlerce çiftçi, veterinerlerin bölgeye ulaşmasını engellemek için Bordes-sur-Arize köyündeki çiftliğin önünde 10 Aralık'ta eylem başlatmıştı.

Olay yerine intikal eden jandarma güçleri ve çiftçiler arasında 11 Aralık'ta gerilim artarken gece geç saatlere kadar arbede yaşanmıştı. Jandarmalar, çiftliğe girişleri engelleyen eylemcilere biber gazıyla müdahale etmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de 2 çocuk apartman önündeki damacanaları çaldıEskişehir'de 2 çocuk apartman önündeki damacanaları çaldı
Ankara'da sürekli trafik kazalarının yaşandığı türbede yine kaza olduAnkara'da sürekli trafik kazalarının yaşandığı türbede yine kaza oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.