Fransa'da erken genel seçim hazırlığı talimatı

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hükümetin düşmesi durumunda erken seçim için hazırlık yapılması talimatını verdi.

Bu talimat İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e verildi. Belediye seçimleri 15-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu tarihlerde erken genel seçim düzenlenmesi ihtimali belirdi. İktidar kanadından bir kaynak, Lecornu'nun talimatını doğruladı. Lecornu, Nunez'e belediye seçimleriyle aynı tarihte genel seçime hazırlık yapmasını istedi.

Aynı kaynak, muhalefetin gensoru önergeleriyle hükümetin düşmesi durumunda Ulusal Meclis'in feshedileceğini belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Ulusal Birlik (RN) partisi, Lecornu hükümetine karşı gensoru önergesi sundu.

Bu gensoru önergelerinin Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor. LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Fransa'nın uluslararası arenada küçük düşürüldüğünü söyledi.

Mathilde Panot, Lecornu ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevlerinden ayrılması gerektiğini savundu.

Fransa'da son yıllarda hükümet istikrarsızlığı yaşanıyor. Eski Başbakan Michel Barnier'in hükümeti 4 Aralık 2024'te düşmüştü. Ayrıca eski Başbakan François Bayrou'nun hükümeti ise 8 Eylül 2025'te sona ermişti.