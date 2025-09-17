Fransa'da eski başbakanlara tanınan avantajlara zaman sınırlaması getirildi

Fransa'nın yeni Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ülkenin kamu borcu yükünü azaltmak için farklı tasarruf yollarına yönelik arayışı sürdürüyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle, eski başbakanların görevlerinden sonra elde ettiği avantajlara zaman sınırlaması getirildi.

Böylelikle, 1 Ocak 2026'tan itibaren eski başbakanların görevden ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca bir makam aracı ve bir şoförü olacak.

2016'ya kadar görev yapan eski başbakanlar için geçerli olacak kararname, Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, François Fillon, Dominique de Villepin için uygulanacak.

Lecornu, ABD merkezli X sosyal medya platformundan hafta başında yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2026'dan itibaren eski hükümet üyelerinin hayat boyu elde ettiği avantajların kaldırılacağını açıklamıştı.

"Cumhuriyetin, tehdit edilen kişileri koruması normal olsa da geçici bir statü için bu kişilerin ömür boyu avantajlardan yararlanması düşünülemez." ifadesini kullanan Lecornu, eski başbakan ve içişleri bakanlarına artık polis korumasının belirli süreyle sağlanacağı, risk durumuna göre bunun uzatılabileceğini kaydetmişti.

Fransa'da geçen hafta merkez sağcı François Bayrou hükümeti, 2026 bütçe projesi kapsamında öngördüğü yaklaşık 44 milyar avroluk tasarruf tedbirleri nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüştü.

9 Eylül'de Bayrou yerine göreve getirilen yeni Başbakan Sebastien Lecornu da ülkenin kamu borcu yükünü azaltmak için farklı tasarruf yollarını sürdürüyor.

Lecornu hafta sonu, bir önceki Bayrou hükümetinin tasarruf adımları kapsamında teklif ettiği ve tepki çeken 2 resmi tatil gününün iptalinden vazgeçtiklerini de duyurmuştu.

Muhalefetteki solcu siyasetçiler, kamu borcunun azalması için ülkedeki en büyük mirasa sahip kişilerden yüzde 2 oranında yeni vergi alınmasını istiyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır