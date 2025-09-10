HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa'da "Her şeyi durduralım" protestolarında gözaltı sayısı 300’e yaklaştı

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestolarında gözaltına alınan kişi sayısı 295’e yükseldi.

Fransa'da "Her şeyi durduralım" protestolarında gözaltı sayısı 300’e yaklaştı

Fransa'da hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları, başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte devam ederken, gözaltı sayısı her geçen saat yükseliyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, protestolarda gözaltına alınanların sayısının 295’e yükseldiğini belirterek, bu kişilerin yarısını Paris’teki protestolara katılan göstericilerin oluşturduğu aktarıldı.

Fransa da "Her şeyi durduralım" protestolarında gözaltı sayısı 300’e yaklaştı 1

ÜLKE ÇAPINDA 80 BİN ÖĞRENCİ PROTESTOLARA KATILDI

Polis, Marsilya'daki protestolara yaklaşık 8 bin, Lyon’daki protestolara yaklaşık 8 bin ve Montpellier'deki protestolara yaklaşık 6 bin kişinin katıldığını açıkladı. Fransa'nın önde gelen öğrenci sendikası L'Union étudiante, ise ülke çapında 80 bin öğrencinin gösterilere katıldığını ve bunun "tarihi" bir katılım olduğunu açıkladı.

Fransa da "Her şeyi durduralım" protestolarında gözaltı sayısı 300’e yaklaştı 2

TAZYİKLİ SU VE GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE

Göstericiler, bazı noktalarda çöp konteynerlerini ateşe verdi. Paris’te ise bir restorana saldıran göstericiler, restoran dışında ufak çaplı bir yangın çıkmasına neden oldu. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

(İHA)

10 Eylül 2025
10 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O şehrin adı değişti! Yeni adı 'Manas' olduO şehrin adı değişti! Yeni adı 'Manas' oldu
Anne babalar dikkat! Obez çocuk sayısı alarm veriyorAnne babalar dikkat! Obez çocuk sayısı alarm veriyor
Anahtar Kelimeler:
polis Fransa Protesto eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Fenerbahçe, Yves Bissouma ile her konuda anlaşma sağladı! Son karar Domenico Tedesco'da!

Fenerbahçe, Yves Bissouma ile her konuda anlaşma sağladı! Son karar Domenico Tedesco'da!

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

İstanbul, Ankara, İzmir... Anket sonuçları paylaşıldı! İşte birinci çıkan parti...

Gerilime ilişkin Trump'tan ilk açıklama! "İşte başlıyoruz"

Gerilime ilişkin Trump'tan ilk açıklama! "İşte başlıyoruz"

Dün Katar'ı vurmuştu! İsrail bugün de o ülkeyi vurdu

Dün Katar'ı vurmuştu! İsrail bugün de o ülkeyi vurdu

Nesli tehlike altındaki balığı limanda zıpkınla vurdular

Nesli tehlike altındaki balığı limanda zıpkınla vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.