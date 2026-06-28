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Fransa'da sıcak hava kabusu! 74 kişi boğuldu

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden kişilerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.

Fransa'da sıcak hava kabusu! 74 kişi boğuldu

Aşırı yüksek hava sıcaklıkları Fransa'da can kaybına yol açmaya devam ediyor.

BAKANLIK AÇIKLADI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.

Fransa da sıcak hava kabusu! 74 kişi boğuldu 1

Nunez, Fransız basınına verdiği röportajda, ölümlerin büyük bölümünün nehir, göl ve gölet gibi yüzmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan su alanlarında meydana geldiğini belirtti. Bakan, özel yüzme havuzlarında yaşanan boğulma vakalarının da can kayıplarına yol açtığını ifade etti.

Fransa da sıcak hava kabusu! 74 kişi boğuldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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