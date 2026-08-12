Anthropic'in yayımlanmamış modeli, 1 milyon dolar ödüllü Riemann hipotezini çözemedi ama önemli ilerleme sağladı

Matematiğin 150 yılı aşkın süredir çözülemeyen en büyük problemlerinden Riemann hipotezi, bu kez yapay zekânın hedefi oldu.

Anthropic, henüz yayımlanmamış bir modelinin Riemann hipotezi üzerinde önemli ilerleme sağladığını açıkladı.

Model Riemann hipotezini çözmeyi başaramadı. Ancak hipotezin geçerli olduğu çözümlere ilişkin bilinen alt sınırı önemli ölçüde artıran bir sonuç elde etti.

650 FARKLI FİKİR DENEDİ

Çalışmanın başlangıcında ileri düzey matematik eğitimi bulunmayan bir Anthropic çalışanı, modele Riemann hipotezini kanıtlamak için ciddi bir girişimde bulunmasını söyledi.

Ardından model yaklaşık bir buçuk gün boyunca çalışmayı koordine etti.

Toplamda 650 farklı çözüm fikri test edildi, 60 alt ajan kullanıldı ve süreç boyunca 31 milyon çıktı tokenı üretildi.

60 alt ajandan ikisi çalışmadaki temel matematiksel fikirleri geliştirdi.

13 alt ajan bu ajanlara fikir sağlarken 30'u yeni fikirler geliştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Diğer 13 ajan argümanların doğruluğunu kontrol ederken son iki ajan ilk makalenin hazırlanmasına yardımcı oldu.

SONUÇ MATEMATİKÇİLER TARAFINDAN DOĞRULANDI

Modelin ortaya çıkardığı sonuç Anthropic bünyesindeki iki matematikçi tarafından doğrulandı.

Çalışma ayrıca açık kaynaklı matematiksel kanıt yardımcısı Lean kullanılarak formelleştirildi.

Riemann hipotezinin kendisi ise hâlâ çözülebilmiş değil.

Asal sayıların dağılımıyla bağlantılı olan ve 150 yılı aşkın süredir matematikçilerin üzerinde çalıştığı hipotezin genel bir kanıtını ortaya koyana 1 milyon dolarlık ödül veriliyor.

Bu ödül henüz kimse tarafından alınmış değil.

YAPAY ZEKÂNIN MATEMATİKTEKİ ROLÜ TARTIŞILIYOR

Anthropic'in çalışması, büyük dil modellerinin matematikte yeni fikirler ve sonuçlar üretip üretemeyeceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.

Bu yıl farklı yapay zekâ modelleri bazı Erdős problemlerinin çözümünde rol aldı; daha güçlü modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte elde edilen sonuçlar da giderek daha etkileyici hâle geldi. OpenAI da kendi dahili Astra modeli tarafından kanıtlanan 10 önemli sonucu kısa süre önce yayımladı.

Anthropic'in ayrı bir çalışmasında ise uzun süredir tartışılan Jacobian varsayımının yanlış olduğu gösterildi.

Yapay zekâ modellerinin matematiksel araştırmalarda giderek daha fazla kullanılmaya başlaması matematikçiler arasında hem heyecan hem de endişe yaratıyor.

Haziran ayında yayımlanan ve önde gelen matematikçilerin imzaladığı bir bildiride, yapay zekânın matematiğin temel değerlerini zayıflatabileceğine ilişkin endişeler dile getirildi. Özellikle gerçek matematiksel kanıtların, keşifleri için takdir alan ve doğruluklarının sorumluluğunu üstlenen belirli yazarlara atfedilebilmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak alan, yapay zekâ destekli yeni araştırma tekniklerine nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda hâlâ bölünmüş durumda.

(Kaynak: TechCrunch)