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Fransa'da yağmalanan lüks saatler sokakta satışta: Kaosa tuz biber eken iddia! İlanlar birer birer kaldırılıyor

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Mehmet Hazar Gönüllü

Fransa'da hüküm süren kaosta mağazalar yağmalanırken çalıntı lüks ürünlerin sokaklarda ve internette satışa çıkarıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kaldırım üzerindeki çantalara dizilmiş çok sayıda lüks saat görüldü. İkinci el satış platformu Vinted de yağmayla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ilanlar hakkında harekete geçti.

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan yağmanın ardından dikkatler şimdi de sokak tezgahlarına ve ikinci el satış ilanlarına çevrildi. Vitrinlerin kırıldığı, mağazaların boşaltıldığı olaylar sonrasında sosyal medyada dolaşıma giren saat görüntüleri gündem oldu.

KALDIRIMDA AÇILAN ÇANTADA SIRA SIRA LÜKS SAATLER

Sosyal medya gündem olan bir videoda, kaldırıma bırakılmış açık çantaların içine dizilen, farklı modellerde ve renk renk kol saati görülüyor.

Fransa da yağmalanan lüks saatler sokakta satışta: Kaosa tuz biber eken iddia! İlanlar birer birer kaldırılıyor 1

Saatler arasında Rolex gibi lüks markaların da yer alması göze çarptı.

Fransa da yağmalanan lüks saatler sokakta satışta: Kaosa tuz biber eken iddia! İlanlar birer birer kaldırılıyor 2

Ürünlerin ülkedeki sokak gösterilerinde çalındığı, Avrupa’daki ikinci el pazarlarında ve sokak tezgahlarında satışa çıkarıldığı iddia edildi.

Fransa da yağmalanan lüks saatler sokakta satışta: Kaosa tuz biber eken iddia! İlanlar birer birer kaldırılıyor 3

VINTED ŞÜPHELİ İLANLARI KALDIRIYOR

Öte yandan internet üzerinden satış iddialarına ilişkin ikinci el ürün satış platformu Vinted’den açıklama geldi. Reuters’a konuşan şirket sözcüsü, yağmayla ilişkili olduğundan şüphelenilen ilanların kaldırıldığını ve kontrollerin sıkılaştırıldığını bildirdi. Çalıntı ürün satışına sıfır tolerans uyguladığını belirten şirket, kuralları ihlal eden hesapların kalıcı olarak engellenebileceğini açıkladı.

Fransa da yağmalanan lüks saatler sokakta satışta: Kaosa tuz biber eken iddia! İlanlar birer birer kaldırılıyor 4

BİNLERCE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Fransa’da ticaretten sorumlu Bakan Serge Papin, hafta sonundaki olaylarda en az 3 bin dükkanın hasar gördüğünü veya yağmalandığını açıkladı.

Fransa da yağmalanan lüks saatler sokakta satışta: Kaosa tuz biber eken iddia! İlanlar birer birer kaldırılıyor 5

Şiddet olaylarının ardından hükümet güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Başbakan Sebastien Lecornu, valilere belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması talimatı verdi.

Fransa da yağmalanan lüks saatler sokakta satışta: Kaosa tuz biber eken iddia! İlanlar birer birer kaldırılıyor 6

Lille ve çevresindeki kentlerde gece saatlerini kapsayan yasaklar duyuruldu. Lecornu ayrıca yağmaya karışanların belirlenmesi için Paris’te yaklaşık 200 soruşturmacının görevlendirildiğini bildirdi.

Fransa da yağmalanan lüks saatler sokakta satışta: Kaosa tuz biber eken iddia! İlanlar birer birer kaldırılıyor 7

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Anahtar Kelimeler:
Fransa saat yağma
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