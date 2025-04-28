Fransa'dan kahreden haber! Türk aile 3 çocuğunu kaybetti...

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TÜRK AİLEDEN KAHREDEN HABER

Yangın esnasında evde bulunan Ecrin (13) ve Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise hastaneye kaldırıldı.

Minik Melek'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır