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Fransa’dan Rusya’ya ateşkesi kabul etmemesi halinde yaptırım tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Fransa’dan Rusya’ya ateşkesi kabul etmemesi halinde yaptırım tehdidi
Begüm Özkaynak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasında gündemde olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu. Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklayarak, "Niyetimiz önümüzdeki günlerde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak. Bu konuda koordinasyon içindeyiz" dedi.

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HEDEFTE PETROL VE DOĞAL GAZ SANAYİSİ VAR

Macron, yaptırımların hedefinde Rusya’nın finansal hizmetleri ile petrol ve doğal gaz sanayisi olduğunu belirtti.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna’nın 15 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa ateşkes macron rusya ukrayna
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