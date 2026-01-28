HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa’nın el koyduğu "Grinch" tankeri Marsilya'da limana çekildi

Fransa’nın Marsilya Savcılığı, 23 Ocak tarihinde Akdeniz’de Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı Gölge Filo’nun bir parçası olduğu gerekçesiyle el konulan "Grinch" adlı petrol tankerinin Marseille-Fos Limanı’na çekildiğini açıkladı.

Fransa’nın el koyduğu "Grinch" tankeri Marsilya'da limana çekildi

Fransa’nın 23 Ocak tarihinde Akdeniz’de Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı Gölge Filo’nun bir parçası olduğu gerekçesiyle İngiltere donanmasının da desteğiyle özel bir operasyon sırasında el konulan petrol tankeri, Fransa limanlarına ulaştırıldı.

MARSİLYA LİMANINA ÇEKİLDİ

Marsilya Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Komorlar Birliği bayrağı taşıyan "Grinch" adlı tankerin Fransa donanmasına ait unsurların eşliğinde Marseille-Fos Limanı’na çekildiği aktarıldı. Açıklamada, tankerin Hindistan vatandaşı kaptanının gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı ve gemiye dönmesine izin verildiği belirtildi.

FRANSIZ YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Fransız yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, tankerin Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk limanından yola çıktığını bildirmişti. Fransız denizcilik yetkilileri, tankerde yapılan aramanın bayrağın geçerliliğine ilişkin şüpheleri doğruladığını belirtirken, tankerin rotasının değiştirildiğini aktarmıştı.

28 Ocak 2026
28 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haber alınamayan adam evinde ölü bulunduHaber alınamayan adam evinde ölü bulundu
BM'den Kıbrıs için "sürekli ve doğrudan diyalog" çağrısıBM'den Kıbrıs için "sürekli ve doğrudan diyalog" çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa Marsilya Tanker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.