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Fransa ve İspanya'da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var"

İspanya ile Fransa'nın güneybatısında etkili olan orman yangını gitgide ciddi bir boyuta ulaştı. İspanya'da ülke tarihinde ilk defa acil durum ilan edilirken Fransa'da ordu sahaya indi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise Gironde eyaletindeki yangının gece saatlerinde etkisini arttırdığını ve 300 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Fransa ve İspanya'da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var"

Fransa ve İspanya, son yılların en büyük orman yangını krizlerinden biriyle mücadele ediyor. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar alevlerin ilerleyişini durdurmayı zorlaştırıyor. Alevlerin ilerlemesi nedeniyle Fransa'da 55 bin kişiye daha tahliye emri verildi. Böylece ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes bölgelerinde tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 250 bine ulaştı. İtfaiye yetkilisi, "Yangını kontrol altına almaktan hala çok uzağız" açıklamasını yaptı.

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 1

MADRİD VE AVILA’DA 60 BİN TAHLİYE

İspanya’da ise orman yangınlarının başlamasından bu yana Madrid ve Avila bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısı 60 bine yaklaştı. Ayrıca 28 binden fazla kişi de evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıldı. Castilla-La Mancha özerk bölgesinin başkenti Toledo için de tahliye emri yayınlandı.

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 2

"ÖNÜMÜZDE ZORLU GÜNLER VAR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Önümüzde zorlu günler var" ifadelerini kullandı. Sanchez, bu yıl şimdiye kadar İspanya'da 130 bin hektarlık alanın yandığını, bunun son on yıldaki yıllık ortalama 100 bin hektarın üzerinde olduğunu söyledi.

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 3

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 4

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 5

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 6

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 7

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 8

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 9

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 10

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 11

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 12

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 13

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 14

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 15

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 16

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 17

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 18

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 19

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 20

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 21

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 22

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 23

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 24

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 25

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 26

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 27

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 28

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 29

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 30

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 31

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 32

Fransa ve İspanya da yangın cehennemi: 300 bin kişi tahliye edildi! "Önümüzde zorlu günler var" 33
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fransa İspanya
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