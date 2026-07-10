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Fransa’da yıl başından bu yana 25 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı

Fransa’da yıl başından bu yana 8 binden fazla orman yangını çıktı, 25 bin hektardan fazla alan küle döndü.

Fransa’da yıl başından bu yana 25 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı

Fransa’da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınları sürüyor. Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Direktörü Julien Marion İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre yıl başından bu yana ülke genelinde 25 bin hektardan fazla alanın yandığını ifade etti. Marion, "Yıl başından bu yana 8 binden fazla yangın kaydedildi ve tahmini olarak 25 bin hektardan fazla alan yandı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat daha fazla" diye konuştu. Marion yangın sezonun başlangıcını "olağanüstü yoğun" olarak nitelendirdi.

Pyrenees-Orientales ve Drome’da büyük yangınlar
Son haftalarda üst üste gelen sıcak hava dalgalarıyla boğuşan Fransa, özellikle Pyrenees-Orientales ve Drome illerinde çok sayıda yangınla karşı karşıya kaldı. Pyrenees-Orientales ilinde cumartesi akşamı başlayan yangında şu ana kadar 4 bin 900 hektarlık alan küle döndü, yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Drome bölgesindeki Die’de dağlık alanda 10 gündür devam eden yangın ise 3 bin 700 hektarlık alanı küle çevirdi. Tedbir amacıyla yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Indre ilinde ise çarşamba gününden bu yana devam eden yangında 900 hektarlık alan kül oldu. "Indre tarihinin en büyük yangınlarından biri" olarak nitelendirilen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek
Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, ülkenin büyük bir bölümünde yangın riskinin genel olarak "yüksek ila çok yüksek seviyede" olduğunu ifade etti. Meteo-France Direktörü Virginie Schwarz, "Sıcaklıklar bugün ve bu hafta sonu yükselmeye devam edecek. Sıcak hava dalgasının en az 14 Temmuz Salı gününe kadar devam etmesi ve doğuya doğru yayılması bekleniyor" dedi.

Fransa’da yıl başından bu yana 25 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı 1

Fransa’da yıl başından bu yana 25 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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