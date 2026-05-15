HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Freni boşalan araç apartman boşluğuna düştü

Giresun’da freni boşalan hafif ticari araç, takla atarak apartman boşluğuna düştü. Zemin kattaki bir dairenin duvarına çarparak içeri giren araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Freni boşalan araç apartman boşluğuna düştü

Kazada, Teyyaredüzü Mahallesi Ünal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 28 AED 966 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarına park yapılmasını önlemek amacıyla yerleştirilen engel taşlarına çarptı ardından takla atarak yol kenarındaki apartman boşluğuna düştü. Araç, zemin kattaki bir dairenin duvarına çarparak içeri girdi.

Freni boşalan araç apartman boşluğuna düştü 1

ARAÇ APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Kazada aracın ön kısmının cam korkulukları kırarak dairenin içine girdiği öğrenildi. Büyük bir gürültüyle paniğe kapılan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Freni boşalan araç apartman boşluğuna düştü 2

Kazada can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmazken, araçta ve dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Apartman boşluğuna düşen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Freni boşalan araç apartman boşluğuna düştü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bütün il bunu konuşuyor: Gökyüzünde esrarengiz ışıklarBütün il bunu konuşuyor: Gökyüzünde esrarengiz ışıklar
24 ülke, yüzlerce gelenek Etnospor'da bir araya geliyor24 ülke, yüzlerce gelenek Etnospor'da bir araya geliyor

Anahtar Kelimeler:
Giresun Otomobil kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.