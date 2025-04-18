HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Freni patlayan arazöz otomobile ve üst geçit duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni patlayan arazöz önce otomobile sonra da üst geçit duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Freni patlayan arazöz otomobile ve üst geçit duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası sonrası duramayarak Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobile ardından da üst geçit duvarına çarptı. Hurdaya dönen arazözde sürücü Haci A. olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki Hüseyin K. ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki iş yeri yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz, otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak hurdaya döndüğü görüldü.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor, CHP'yle fark iki katından fazla! Bu anketin benzeri yok: Adaylık tartışmaları alevlenecek..."Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor, CHP'yle fark iki katından fazla! Bu anketin benzeri yok: Adaylık tartışmaları alevlenecek...
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Ankara bu olayı konuşuyor! ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

Ankara bu olayı konuşuyor! ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

30 büyükşehir arasında tek bağımsız o! AK Parti’den bakanlık teklifi geldi mi? Kasım Gülpınar’dan çok konuşulacak sözler: “Yolsuzluk iddialarını hukuki mercilerle paylaştık”

30 büyükşehir arasında tek bağımsız o! AK Parti’den bakanlık teklifi geldi mi? Kasım Gülpınar’dan çok konuşulacak sözler: “Yolsuzluk iddialarını hukuki mercilerle paylaştık”

Berke Özer kararını verdi! Süper Lig devine...

Berke Özer kararını verdi! Süper Lig devine...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.