Freni patlayan arazöz otomobile ve üst geçit duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. Haci A. idaresindeki 31 ATE 760 plakalı arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası sonrası duramayarak Yusuf K. idaresindeki 31 ALC 899 plakalı otomobile ardından da üst geçit duvarına çarptı. Hurdaya dönen arazözde sürücü Haci A. olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki Hüseyin K. ağır yaralandı. Kaza anı ise çevredeki iş yeri yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz, otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak hurdaya döndüğü görüldü.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır