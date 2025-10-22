HABER

Freni tutmayan TIR’ın balataları yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarında seyir halindeyken fren tutmayan 48 DM 368 plakalı mermer yüklü TIR'ın balatalarında yangın çıktı.

Cansu Akalp

Muğla’nın Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarında seyir halindeyken fren tutmayan 48 DM 368 plakalı mermer yüklü TIR’ın balatalarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeki mermer yüklü 48 DM 368 plakalı TIR’ın arka lastiklerinden duman çıkmaya başlayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. TIR’ın freni tutmaması nedeniyle freni zorlayan sürücü balataların yanmasına neden oldu. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dumanları köpük sıkarak söndürdü.

