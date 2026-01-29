HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fuat Oktay'dan TBMM Dışişleri Komisyonu'ndaki iddiaya yanıt: "Bizden size ekmek çıkmaz"

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcılarını ve bakanlık bürokratlarını "'hazırlıksız oldukları gerekçesi ile eleştirdiği" iddiası dile getirilmişti. Oktay'dan iddiaya ilişkin açıklama geldi.

Fuat Oktay'dan TBMM Dışişleri Komisyonu'ndaki iddiaya yanıt: "Bizden size ekmek çıkmaz"
Hazar Gönüllü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplantısında gerginlik yaşandığı, Komisyon Başkanı Fuat Oktay’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcılarını ve bakanlık bürokratlarını "hazırlıksız oldukları gerekçesi ile eleştirdiği" öne sürülmüştü.

OKTAY: KESİNLİKLE İTİBAR EDİLMEMELİ

Oktay, sosyal medya hesabından iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımında "Dış menşeli bir medya kuruluşunun haberi kaynak gösterilerek özellikle bazı çevrelere ait basın yayın organlarında yer verilen TBMM Dışişleri Komisyonumuz ile Dışişleri Bakanlığı arasında yaşandığı iddia edilen haberlere kesinlikle itibar edilmemelidir" diyen Oktay şöyle devam etti:

Fuat Oktay dan TBMM Dışişleri Komisyonu ndaki iddiaya yanıt: "Bizden size ekmek çıkmaz" 1

"Dışişleri Bakanımız, ilgili Bakan Yardımcılarımız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Komisyonumuza her zaman çok kıymetli katkılar vermektedirler.

Muhalefet dahil bütün Komisyonumuz her fırsatta kendilerine takdir ve teşekkürlerini iletmiştir.

"KASITLI OLARAK ÇARPITILARAK HABERLEŞTİRİLDİ"

Küresel ve bölgesel alanda çok kritik günlerden geçerken, Komisyonumuzda samimi çalışma ortamında yaşanan diyalogların bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılarak haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum...

Dışişleri Bakanımız ile ilişkimiz sadece mesai arkadaşlığı ile sınırlı değil, kadim bir dostluğa dayanır.

"BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"

Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibiyiz. Farklı beklentiler içerisinde olanlara sesleniyorum:
"BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ!""

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kocaeli! Eski eşini vurdu, mahkemede gerçeği öğrenince şoke olduYer: Kocaeli! Eski eşini vurdu, mahkemede gerçeği öğrenince şoke oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi: 4 jandarma yaralandıCezaevi nakil aracı devrildi: 4 jandarma yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.