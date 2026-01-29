Fuat Oktay'dan TBMM Dışişleri Komisyonu'ndaki iddiaya yanıt: "Bizden size ekmek çıkmaz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplantısında gerginlik yaşandığı, Komisyon Başkanı Fuat Oktay’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcılarını ve bakanlık bürokratlarını "hazırlıksız oldukları gerekçesi ile eleştirdiği" öne sürülmüştü.

OKTAY: KESİNLİKLE İTİBAR EDİLMEMELİ

Oktay, sosyal medya hesabından iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımında "Dış menşeli bir medya kuruluşunun haberi kaynak gösterilerek özellikle bazı çevrelere ait basın yayın organlarında yer verilen TBMM Dışişleri Komisyonumuz ile Dışişleri Bakanlığı arasında yaşandığı iddia edilen haberlere kesinlikle itibar edilmemelidir" diyen Oktay şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanımız, ilgili Bakan Yardımcılarımız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Komisyonumuza her zaman çok kıymetli katkılar vermektedirler.

Muhalefet dahil bütün Komisyonumuz her fırsatta kendilerine takdir ve teşekkürlerini iletmiştir.

"KASITLI OLARAK ÇARPITILARAK HABERLEŞTİRİLDİ"

Küresel ve bölgesel alanda çok kritik günlerden geçerken, Komisyonumuzda samimi çalışma ortamında yaşanan diyalogların bazı çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtılarak haberleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum...

Dışişleri Bakanımız ile ilişkimiz sadece mesai arkadaşlığı ile sınırlı değil, kadim bir dostluğa dayanır.

"BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"

Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibiyiz. Farklı beklentiler içerisinde olanlara sesleniyorum:

"BİZDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ!""