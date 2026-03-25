Fuhuş tuzağıyla banka hesaplarını boşaltıyorlar: Konumcu, taşıyıcı, tokatçı, dümenci...

Ankara merkezli operasyonda, sahte internet siteleri üzerinden tuzak kurarak mağdurları evlerinde gasp eden suç örgütü deşifre edildi. 23 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, yaptıkları iş bölümü dikkat çekti. Örgüt içinde; mağdurlarla internet üzerinden ilk teması kurarak yazışan üyelere "konumcu", kadınları adrese götüren üyeye "taşıyıcı", pazarlık yapıp eve giden kadınlara "tokatçı", kadının ardından eve girerek mağduru tehdit veya darbeden kişiye ise "dümenci" denildiği tespit edildi.

Fuhuş tuzağıyla banka hesaplarını boşaltıyorlar: Konumcu, taşıyıcı, tokatçı, dümenci...
Devrim Karadağ

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, daha önce "telebar" olarak adlandırılan eğlence mekanlarına yönelik soruşturmada, bir mağdurun, Ankara'da sahte "eskort siteleri" üzerinden dolandırıcılık yapıldığına dair beyanı üzerine 2 Şubat'ta soruşturma başlatıldı.

19 KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet ekiplerince teknik takip ve dinleme sonucu 23 şüphelinin, 21 mağdura yönelik gerçekleştirdiği 20 eylem delilleriyle birlikte dosyaya dahil edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine dün emniyet ekiplerince Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarla 19 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gözaltı kararı verilen 1 kişinin cezaevinde olduğu, 3'nün firari olduğu öğrenildi.

KONUMCU, TAŞIYICI, TOKATÇI, DÜMENCİ...

Soruşturma kapsamında suç örgütünün çalışma yöntemleri, görev dağılımı ve jargonu deşifre edildi.

Bu bağlamda, suç örgütünün iş bölümüyle hareket ettiği, mağdurlarla internet siteleri üzerinden ilk teması kurarak yazışan üyelere "konumcu", kadınları adrese götüren üyeye "taşıyıcı", pazarlık yapıp eve giden kadınlara "tokatçı", kadının ardından eve girerek mağduru tehdit veya darbeden kişiye ise "dümenci" denildiği tespit edildi.

Örgüt jargonuna göre "tokatçı" olarak tabir edilen kadınların, cinsel birliktelik vaadiyle girdikleri evlerde mağdurun güvenini kazandıktan sonra bir bahane ile dış kapıyı açarak "dümenci" ve diğer suç ortaklarının içeri sızmasını sağladığı belirlendi.

İkamet içerisinde mağduru silah, bıçak ve kesici aletlerle etkisiz hale getiren şüphelilerin, darp ve tehdit yoluyla değerli eşyaları gasbettikleri, mağdurların telefonlarına zorla erişerek internet bankacılığı üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları ve evdeki ziynet eşyalarını çaldıkları saptandı.

"ÇATÇAT" VE "BAMBAM" ADINI VERİYORLAR

Teknik takip çalışmaları sonucunda örgüt üyelerinin kendi aralarındaki iletişimde, suç eylemlerini sistematik bir terminolojiye bağladıkları ve internet üzerinden mağdurla kurulan temasla başlayıp ikametlerdeki silahlı gasp, yağma ve dolandırıcılıkla sonuçlanan suç zincirinin tamamına "çatçat" ve "bambam" adını verdikleri belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, bu ifadelerin yalnızca birer şifre değil, suçun işleniş biçimini ve safhalarını simgeleyen birer operasyonel kod olduğu ortaya çıkarıldı.

TELEFON BANKACILIĞINDAN HESAPLARI BOŞALTIYORLAR

Teknik takip kayıtlarına yansıyan görüşmelerde, şüphelilerin hedef seçtikleri mağdurlara yönelik gerçekleştirecekleri eylemleri bu şifreli kelimelerle koordine ettikleri, özellikle cinsel birliktelik vaadiyle girilen evlerde, mağdurun etkisiz hale getirilerek telefonundaki internet bankacılığı üzerinden para transferi yapılması ve ziynet eşyalarının zorla alınması sürecinin tamamının bu jargonla yönetildiği tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda da suçtan elde edilen çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konulurken, "gasp", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen soruşturmada firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

